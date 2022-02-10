Северная Америка

Экс-футболист Шахтера продолжит свою карьеру в США.

Бразильский полузащитник Ювентуса Дуглас Коста продолжит свою карьеру в ЛА Гэлакси.

Об этом сообщает сообщает официальный сайт американского клуба. Контракт подписан на правах аренды до конца сезона, после чего Коста станет полноценным футболистом команды. Соглашение будет рассчитано до конца 2023 года.

Последним клубом вингера был Гремио, в котором он выступал на правах аренды из Ювентуса.

По итогам сезона в Бразилии Коста сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал два ассиста.