Северная Америка

Англієць отримав тренерську роботу.

Колишній футболіст збірної Англії та Манчестер Юнайтед Уейн Руні очолив представника MLS – Ді Сі Юнайтед, повідомляє офіційний сайт північноамериканського клубу.

Терміни угоди між легендою англійського футболу та Ді Сі Юнайтед не розголошуються.

Зазначимо, що Уейн Руні раніше грав за команду у 2018 та 2019 роках. Тоді він провів 48 матчів, у яких забив 23 голи та зробив 15 результативних передач.

Раніше з'являлася інормація, що Манчестер Юнайтед пропонував Руні та ван Персі увійти до тренерського штабу тен Хага.