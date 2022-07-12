Англієць отримав тренерську роботу.
Уейн Руні, фото Ді Сі Юнайтед
12 липня 2022, 21:44
Колишній футболіст збірної Англії та Манчестер Юнайтед Уейн Руні очолив представника MLS – Ді Сі Юнайтед, повідомляє офіційний сайт північноамериканського клубу.
Терміни угоди між легендою англійського футболу та Ді Сі Юнайтед не розголошуються.
Зазначимо, що Уейн Руні раніше грав за команду у 2018 та 2019 роках. Тоді він провів 48 матчів, у яких забив 23 голи та зробив 15 результативних передач.
Раніше з'являлася інормація, що Манчестер Юнайтед пропонував Руні та ван Персі увійти до тренерського штабу тен Хага.