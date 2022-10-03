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Фото: ФК Дніпро-1
03 жовтня 2022, 13:59
Єдиними командами, які мають 100% показник перемог у поточному сезоні в національній першості, є Дніпро-1 та Панатінаїкос, за який виступає екс-гравець Динамо Беньямін Вербич.
Після того, як на минулих вихідних Реал зіграв внічию проти Осасуни (1:1), а Антверпен поступився Кортрейку (1:2), Дніпро-1 та Панатінаїкос залишаються єдиними командами, які не втрачали очки в чемпіонаті.
Нагадаємо, що Дніпро-1 провів чотири матчі в УПЛ, перемігши у всіх іграх та набравши 12 пунктів. Проте, дніпряни відстають на один пункт від лідера чемпіонату України Шахтаря, який провів на одну гру більше.