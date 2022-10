Єдиними командами, які мають 100% показник перемог у поточному сезоні в національній першості, є Дніпро-1 та Панатінаїкос, за який виступає екс-гравець Динамо Беньямін Вербич.

Після того, як на минулих вихідних Реал зіграв внічию проти Осасуни (1:1), а Антверпен поступився Кортрейку (1:2), Дніпро-1 та Панатінаїкос залишаються єдиними командами, які не втрачали очки в чемпіонаті.

