Северная Америка

Футболіст відповідним чином відредагував данні профілю в соціальній мережі.

Бразильський правий захисник Дані Алвес за підсумкам цьогорічної літньої трансферної кампанії перейшов із каталонської Барселони до мексиканського УНАМ Пумас на правах вільного агента.

Згідно з умовами чинного контракту, 39-річний виконавець проведе найближчий рік на північноамериканському континенті, і вже встиг зробити чотири асисти в 12 матчах місцевої Апертури.

Однак Пумас, маючи негативний досвід виступів на початку цьогорічної кампанії, вирішили змінити головного тренера наприкінці жовтня, і під керівництвом Рафаеля Пуенте Дані Алвес наразі встиг узяти участь лише в одному тренуванні.

Аж раптом, уболівальники побачили, що в своєму профілі Instagram гравець їхнього клубу видалив усі відомості щодо перебування в складі мексиканського колективу.

Таким чином перед початком другого етапу місцевих змагань, Клаусури, доля футболіста залишається невизначеною, тоді як він усе ще марить потраплянням до заявки збірної Бразилії на чемпіонат світу-2022 в Катарі, задля чого навіть тренувався разом із каталонської Барселоною під час нетривалої відпустки.