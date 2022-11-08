Северная Америка

Коуч продовжив угоду з американським клубом.

Інтер Маямі оголосив про продовження контракту з головним тренером Філом Невіллом напередодні сезону-2023.

"Для мене велика честь залишитися в ФК Інтер Маямі. Я завжди думав про довгострокову перспективу, я завжди думав, що хочу бути в цьому клубі надовго. Я думаю, що ми перебуваємо на початковому етапі розвитку цього клубу, на початковому етапі процесу будівництва.



Я відчуваю, ніби ми досягли великих успіхів за останні два роки, але це ще не кінець. У 2022 році ми зайняли шосте місце в лізі, вийшли в плей-офф. Але це не успіх, це прогрес. Очікування полягає в тому, щоб перемогти в МЛС", — заявив тренер.

Минулого року команда Девіда Бекхема провела найуспішніший сезон в історії, досягнувши клубного рекорду за загальною кількістю очок (48), загальною кількістю перемог (14) і загальною кількістю забитих голів (47).

Невілл тренує Інтер Маямі з 2021 року. До цього він працював у Валенсії, Манчестер Юнайтед, жіночій збірній Англії та молодіжній збірній Англії.