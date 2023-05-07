Северная Америка

Українець провів на полі 57 хвилин.

Інтер Маямі у черговому матчі регулярного чемпіонату МЛС на своєму полі обіграв Атланту Юнайтед із рахунком 2:1.

Перемогу команді, якою володіє Девід Бекхем, принесли забиті м'ячі у виконанні Джозефа Мартінеса, який оформив дубль у другому таймі.

У гостей єдиний м'яч забив Ендрю Гутман у компенсований час до другого тайму, коли господарі були у меншості після вилучення Франка Негрі на 84 хвилині зустрічі.

У цьому матчі у стартовому складі Інтера на поле вийшов український захисник Сергій Кривцов, який відіграв 57 хвилин, після чого його замінили.

За свої дії 32-річний українець отримав 6,7 бала від статистичного порталу WhoScored, що є середньою оцінкою у матчі. Портал SofaScore оцінив українця у 7 балів, що також є середньою оцінкою.

Нинішнього сезону Кривцов провів дев'ять поєдинків, у яких забив один гол.

Після 10 ігор Інтер набрав 12 очок та піднявся на 10 місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС, а в Атланти – 18 балів та четвертий рядок.