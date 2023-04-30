Северная Америка

Українець провів на полі весь поєдинок.

Інтер Маямі у черговому матчі регулярного чемпіонату МЛС у гостях обіграв Коламбус Крю з рахунком 2:1.

Перемогу команді, якою володіє Девід Бекхем, принесли забиті м'ячі у виконанні Леонардо Кампани, який оформив дубль. У господарів поля єдиний м'яч забив Кучо.

У цьому матчі у стартовому складі Інтера на поле вийшов український захисник Сергій Кривцов, який відіграв усю зустріч та відзначився жовтою карткою.

За свої дії Кривцов отримав оцінку 7 балів від порталу SofaScore, що є однією з найкращих оцінок матчу. Найкращим був Кампана – 8 балів.

Таким чином, Інтер перервав невдалу серію із шести поразок поспіль. Для Коламбуса це була друга поразка поспіль.

Після дев'яти ігор Інтер набрав дев'ять очок та посідає 12 місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС.