Северная Америка

Команда Дєвіда Бекхема програла шостий матч поспіль.

Інтер Маямі в матчі регулярного чемпіонату МЛС у гостях мінімально поступився Х'юстону з рахунком 0:1.

Єдиний та переможний гол був забитий на 72 хвилині, а його автором став Деніел Стірс.

У цьому матчі взяв участь український захисник Сергій Кривцов, який вийшов у стартовому складі Інтера та відіграв до фінального свистка.

За свою гру Кривцов отримав 6,3 бала від WhoScored, що є найгіршою оцінкою у команді з Маямі. Портал SofaScore оцінив дії українця у 6,9 балів, що є середньою оцінкою у команді.

Нинішнього сезону Кривцов провів сім поєдинків, у яких відзначився одним голом.

Зазначимо, що для Інтера це була шоста поразка поспіль. Після восьми матчів Інтер посідає передостаннє 14 місце у Східній конференції МЛС.