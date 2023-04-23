Команда Дєвіда Бекхема програла шостий матч поспіль.
Гравці Інтера Маямі, ФК Інтер Маямі
23 квітня 2023, 09:20
Інтер Маямі в матчі регулярного чемпіонату МЛС у гостях мінімально поступився Х'юстону з рахунком 0:1.
Єдиний та переможний гол був забитий на 72 хвилині, а його автором став Деніел Стірс.
У цьому матчі взяв участь український захисник Сергій Кривцов, який вийшов у стартовому складі Інтера та відіграв до фінального свистка.
За свою гру Кривцов отримав 6,3 бала від WhoScored, що є найгіршою оцінкою у команді з Маямі. Портал SofaScore оцінив дії українця у 6,9 балів, що є середньою оцінкою у команді.
Нинішнього сезону Кривцов провів сім поєдинків, у яких відзначився одним голом.
Зазначимо, що для Інтера це була шоста поразка поспіль. Після восьми матчів Інтер посідає передостаннє 14 місце у Східній конференції МЛС.