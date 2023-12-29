Северная Америка

Сторони вже досягли усної домовленості.

Голкіпер Тоттенгема Уго Льоріс невдовзі буде оголошений новим гравцем Лос-Анджелес ФК, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, сторони досягли усної домовленості. Йдеться про повноцінний трансфер 37-річного француза.

Льоріс підпише однорічну угоду з американським клубом. У ній буде опція продовження. Клуби скоро завершать підготовку всіх необхідних документів.

У цьому сезоні голкіпер ще не з'являвся на полі. До "шпор" він приєднався наприкінці серпня 2012 року, встигнувши провести за них 444 матчі, в яких пропустив 508 голів і 151 раз залишив свої ворота "сухими".