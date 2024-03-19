Северная Америка

Ще одна зірка близька до посилення складу клубу МЛС.

Переговори між Лос-Анджелесом і центральним нападником Мілана Олів'є Жиру перебувають на просунутій стадії, передає видання The Athletic.

Американський клуб намагається домовитися про перехід 37-річного француза влітку. Контракт Жиру з "россонері" втрачає чинність наприкінці поточного сезону.

Взимку до Лос-Анджелеса перебрався багаторічний товариш нападника по збірній Франції Уго Льоріс.

У цьому сезоні Жиру взяв участь у 36 матчах Мілана у всіх турнірах, відзначившись 14 голами і 9 асистами.