Северная Америка

Поки Ліонель Мессі віддав гольову передачу, Хорді Альба отримав два гірчичники за чотири хвилини.

Інтер Маямі в гостях програв Монтеррею у матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ з рахунком 1:3, тоді як у першій грі мексиканська команда виграла — 2:1.

Господарі поля відкрили рахунок на 31 хвилині зусиллями Васкеса, а потім до середини другого тайму у ворота клубу МЛС влетіло ще два голи, авторами яких стали Бертраме та Гальярдо.

Потім з 74 по 78 хвилини Альба отримав дві жовті картки, за що був вилучений з поля. Все, чим зміг відповісти Інтер, це забитий м'яч Гомеса після передачі Мессі.

Свій наступний матч Інтер Маямі проведе проти Спортінгу Канзасу-Сіті. Гра відбудеться 14 квітня.