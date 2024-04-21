Северная Америка

Колектив Тати Мартіно влаштував кураж на власному полі.

У десятому турі американської МЛС Інтер Маямі в домашньому матчі проти Нешвілла зумів здобути вольову перемогу.

Із перших хвилин у складі гостей перебували на полі тільки троє з учасників ексбарселонського квартету: Ліонель Мессі, Луїс Суарес та Серхіо Бускетс тоді як Хорді Альба та український центральний захисник Сергій Кривцов не брали участь у грі.

І вже на другій хвилині фланговий захисник "чапель" Франко Негрі зрізав м’яч у власні ворота.

Однак команду Тати Мартіно взявся рятувати Мессі, і вже до завершення першого тайму на його рахунку був гол та результативна подача кутового на Бускетса.

Цього виявилось достатньо для перемоги до перерви та подальшого контролю над грою за умов тиску з боку суперників. А на завершення основного часу Мессі забив ще й із пенальті.

Огляд результативних дій Мессі.

Інтер Маямі — Нешвілл 3:1

Голи: Мессі, 11, 81 (пен.), Бускетс, 39 — Негрі, 2 (авт.)

Інтер Маямі: Коллендер — Вейгандт, Авілес, Авілес, Негрі — Грессель (Брайт, 74), Бускетс, Руїс — Мессі, Суарес (Кремаскі, 67), Гомес (Леонардо, 41).

Нешвілл: Пенікко (Вілліс, 46) — Бауер, Макнотон (Мейхер, 51), Ловіц — Майл, Єрвуд (Сейдич, 74), Годой (Леаль, 85), Девіс (Анунга, 74), Шеффелберг — Мухтар, Саррідж.

Попередження: Руїс, Вейгандт — Макнотон.