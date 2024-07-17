Северная Америка

Ексгравець Боруссії Дортмунд вже невдовзі може опинитися в МЛС.

Атакуючий півзахисник Марко Ройс близький до підписання контракту з Лос-Анджелес Гелаксі, передає журналіст Фабріціо Романо.

Марко Ройс: неповторна епоха, яка є відображенням цінностей Боруссії Дортмунд

Зараз уточнюються останні деталі угоди 35-річного німця з клубом МЛС. Гелаксі ще потрібно попрацювати з гравцем і його оточенням, але команда з Лос-Анджелеса близька до завершення підписання Ройса на правах вільного агента. Сам Марко готовий перебратися до чемпіонату США.

Нагадаємо, що на початку липня плеймейкер залишив Боруссію (Дортмунд), яку представляв протягом 12 років. На рахунку Ройсаа 170 голів і 131 асист у 429 матчах у всіх турнірах за дортмундців. Із "чорно-жовтими" він здобув 2 Кубка Німеччини і 3 Суперкубка країни.

Ознайомитися з переходами з і до німецьких клубів під час літнього трансферного вікна можна за посиланням.