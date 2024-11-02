Схоже, безпосередньо на полі аргентинську суперзірку ми вже не побачимо.
Ліонель Мессі, Getty Images
02 листопада 2024, 13:05
Аргентинському нападнику Ліонелю Мессі вже виповнилось 37 років і, незважаючи на те, що супербомбардир марить потраплянням на чемпіонат світу-2026 у складі своєї національної збірної, усі розуміють, що незабаром його професійна кар’єра добігатиме до завершення.
А от чим буде займатись далі Мессі — наразі на це питання однозначної відповіді не може дати навіть сам футболіст.
"У футболі може статись усе, що завгодно. Я ж намагаюсь жити день за днем і не прогнозувати своє майбутнє занадто далеко вперед.
Сподіваюсь добре завершити цей сезон і добре розпочати наступний, провівши хорошу передсезонну підготовку, чого не було минулого року через усі ці переїзди.
Я вже зміг здійснити свою найбільшу мрію — виграти чемпіонат світу.
Можу сказати лише те, що не планую ставати менеджером, коли вийду на пенсію. Це не те, чим я збираюсь займатись", — заявив аргентинський виконавець.
У сезоні МЛС Мессі забив 20 голів та віддав 11 гольових передач за 20 матчів.