Северная Америка

Схоже, безпосередньо на полі аргентинську суперзірку ми вже не побачимо.

Аргентинському нападнику Ліонелю Мессі вже виповнилось 37 років і, незважаючи на те, що супербомбардир марить потраплянням на чемпіонат світу-2026 у складі своєї національної збірної, усі розуміють, що незабаром його професійна кар’єра добігатиме до завершення.

А от чим буде займатись далі Мессі — наразі на це питання однозначної відповіді не може дати навіть сам футболіст.

"У футболі може статись усе, що завгодно. Я ж намагаюсь жити день за днем і не прогнозувати своє майбутнє занадто далеко вперед.

Сподіваюсь добре завершити цей сезон і добре розпочати наступний, провівши хорошу передсезонну підготовку, чого не було минулого року через усі ці переїзди.

Я вже зміг здійснити свою найбільшу мрію — виграти чемпіонат світу.

Можу сказати лише те, що не планую ставати менеджером, коли вийду на пенсію. Це не те, чим я збираюсь займатись", — заявив аргентинський виконавець.

У сезоні МЛС Мессі забив 20 голів та віддав 11 гольових передач за 20 матчів.