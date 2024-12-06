Северная Америка

Аргентинець продовжує збирати індивідуальні трофеї.

Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем сезону в МЛС. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Нападник став лідером чемпіонату, набравши 21+11 результативних дій за системою гол+пас, незважаючи на те, що пропустив низку матчів через травми та участь у Кубку Америки.

Крім того, аргентинець у середньому досягав позначки в 2,18 результативних дій за 90 хвилин, що є рекордом МЛС. Він також забивав або асистував у 15 матчах, забивши більше одного гола в 11 із них.

Інтер Маямі програв тільки один матч регулярного сезону з Мессі у складі, в середньому забиваючи 2,68 гола за гру. Крім того, "чаплі" стали першою командою, яка здобула щонайменше 11 домашніх та виїзних перемог (не враховуючи серії пенальті).