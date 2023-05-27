Польща

Відбулися матчі завершального туру польського чемпіонату.

Сьогодні, 27 травня, пройшли матчі заключного 34 туру польської Екстракляси, за підсумками яких визначилися фінальні позиції клубів у турнірній таблиці.

Як повідомлялося раніше, Ракув завоював чемпіонський титул, набравши 75 очок та здобув путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.

В останньому турі команда, в якій виступає українець Владислав Кочергін, поділила очки із Заглембє (1:1). Українець провів на полі 82 хвилини та відзначився результативною передачею.

Друге місце посіла Легія, де виступає українець Ігор Харатін. В останньому турі Легія обіграла Шльонск із рахунком 3:1.

Трійку найкращих замкнув Лех Познань, який обіграв Ягеллонію з рахунком 2:0, і на одне очко випередив Погонь, яка здобула перемогу над Радом'яком (3:0).

Таким чином, Легія, Лех та Погонь забезпечили собі місця у єврокубках та зіграють у кваліфікації Ліги конференцій.

Тим часом Краковія разом із українським вінгером Євгеном Коноплянкою розгромила Віслу Плоцьк із рахунком 3:0. Українець вийшов на заміну, з'явившись на полі на 63 хвилині. За підсумками сезону, Краковія посіла сьоме місце, набравши 46 очок.

Щодо невдах, то з елітного дивізіону чемпіонату Польщі вилетіли Плоцьк, Лехія Гданськ та Легніца. При цьому зазначимо, що матч між П'ястом і Лехією було припинено після того, як арбітр повів команди в підтрибунне приміщення на 70 хвилині зустрічі.