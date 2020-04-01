Португалия

Футболисты "орлов" совместно с благотворительным фондом клуба будут помогать португальской здравоохранительной системе.

Футболисты Бенфики собрали средства на 51 тысячу масок, 54 тысячи пар хирургических перчаток, 750 термических костюмов и 200 инфракрасных термометров. Все это будет пожертвовано в Национальную здравоохранительную службу Португалии, сообщает A Bola.

В Португалии на данный момент подтвердились более восьми с половиной тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Бенфика на момент остановки чемпионата отставая от Порту на один пункт в турнирной таблице.

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