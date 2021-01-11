Италия

Нападающий Наполи пока не смог излечиться от COVID-19.

Тест на коронавирус, сданный нигерийским Виктором Осимхеном спустя 10 дней после выявления у него COVID-19, оказался положительным — сообщает Il Messaggero.

Нападающий Наполи по-прежнему находится на самоизоляции в своем доме.

Ближайший матч Наполи предстоит сыграть в среду, 13 января, в 1/8 финала Кубка Италии против Эмполи, и в нем Осимхен точно принять участия не сможет.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.