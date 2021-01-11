Нападающий Наполи пока не смог излечиться от COVID-19.
Виктор Осимхен, Getty Images
11 января 2021, 23:20
Тест на коронавирус, сданный нигерийским Виктором Осимхеном спустя 10 дней после выявления у него COVID-19, оказался положительным — сообщает Il Messaggero.
Нападающий Наполи по-прежнему находится на самоизоляции в своем доме.
Ближайший матч Наполи предстоит сыграть в среду, 13 января, в 1/8 финала Кубка Италии против Эмполи, и в нем Осимхен точно принять участия не сможет.
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