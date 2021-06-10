Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 10 июня, пройдет поединок 26-го тура Второй лиги в группе А, в котором Буковина на своем поле примет киевскую Оболонь-2.

После 26 игр Буковина набрала 29 очков и находится на седьмом месте в турнирной таблице, а в активе Оболони-2 24 балла и девятая строчка. В матче первого круга была зафиксирована победа команды из Черновцов со счетом 1:0.

Следить за событиями поединка Буковина — Оболонь-2 вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 10 июня, в 17:30 по киевскому времени:

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