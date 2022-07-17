30-річний форвард продовжить кар'єру у Туреччині.
Харіс Сеферович, Getty Images
17 липня 2022, 16:44
Нападник Бенфіки Харіс Сеферович незабаром стане гравцем Галатасарая. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, турецький клуб орендує 30-річного швейцарця із правом викупу за 3,5 мільйона євро.
При цьому наголошується, що для футболіста вже підготовлено повноцінний контракт за схемою 1+3 роки.
Минулого сезону Сеферович провів 15 поєдинків, у яких забив п'ять голів і віддав три результативні передачі.