Испания

Барселона вскоре может догнать главного соперника по голам в чемпионате Испании.

В рамках 18-го тура Барселона уверенно разобралась с Алавесом, разгромив соперника со счетом 4:1 и оставшись на первом месте в таблице.

Всего на счету Барселоны в нынешнем первенстве 47 голов. Если же считать забитые мячи за всю историю чемпионата Испании (с 1929 года), то у Барсы их 6136 в 2856 матчах.

У каталонского суперклуба всего на один гол меньше, чем у мадридского Реала (6137 мячей в 2855 матчах). В нынешнем сезоне Реал забил в ворота соперников 33 гола.

Напомним, что свой матч 18-го тура "сливочные" проведут дома против Атлетика из Бильбао.

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