Испания

Испанец получил мышечное повреждение.

Полузащитник Баварии Хави Мартинес выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем, информирует портал Goal.com.

Мартинес получил мышечное повреждение в матче с Вольфсбургом (2:0), покинув поле в конце первого тайма. По предварительным прогнозам, восстановление опорного полузащитника займет около шести недель.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 17 поединков в футболке "красных".

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