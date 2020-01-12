Испания

Представляем вашему вниманию трансляцию финального поединка за Суперкубок Испании.

Реал, обыгравший в полуфинале Суперкубка Валенсию, и Атлетико, совершивший камбэк в матче против Барселоны, встретятся в финале турнира, проходящего в Саудовской Аравии.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча, который начнется в воскресенье, 12 января, в 20:00. Если онлайн не отображается, отключите блокировку рекламы.

Также вы можете следить за ходом матча на iSport.ua или по текстовой трансляции на Football.ua.

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