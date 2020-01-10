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Football.ua представляет список самых интересных поединков грядущего уик-энда.

Ведущие европейские футбольные лиги уже начали свою гонку в 2020 году, и лишь Бундеслига продолжает зимние каникулы.

В Английской Премьер-лиге каждый матч является непредсказуемым и интересным, но на сей раз особняком стоит визит в Лондон Ливерпуля, ведь Тоттенхэм не просто мечтает нанести "красным" первое поражение в чемпионате (кто же о таком не мечтает?), но и взять реванш за поражение в финале Лиги чемпионов.

Целую россыпь потенциально шикарных поединков приготовила программа Серии А: Лацио — Наполи, Рома — Ювентус и настоящая "вишенка на торте": Интер — Аталанта.

От некогда шикарной французской "вывески" ПСЖ — Монако остались одни воспоминания, но кто знает, не сыграет ли с парижанами злую шутку чувство превосходства над недавно принципиальным соперником?

В Испании Ла Лига отдыхает, но, без преувеличения, вся планета ждет очередного Дерби Мадриленьо — на сей раз в финале Суперкубка.

Лацио — Наполи

Суббота, 11 января, 19:00. Рим, Стадио Олимпико. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Еще год назад в этой паре можно было без особых опасений ставить на Наполи, однако в нынешнем сезоне все кардинально изменилось. Лацио буквально дышит в спину оккупировавшим первое-второе места Интеру и Ювентусу, а Наполи вот-вот скатится в нижнюю половину турнирной таблицы Серии А.

Лацио находится в шаге от клубного рекорда — 10-й победы в чемпионате подряд, Наполи же в последних 10-ти поединках Серии А смог выиграть лишь раз (4 поражения и 5 ничьих). Можно, конечно, вспомнить, что последние пять встреч между "орлами" и "осликами" закончились пятью победами неаполитанцев с общим счетом 15:4, но в данной ситуации эти воспоминания могут лишь согреть душу поклонникам "партенопеев", но уж никак не внушить оптимизм.

Стоит учесть и тот факт, что в состав Лацио вернутся отбывшие дисквалификацию Лукас Лейва и Луис Альберто, заработавшие ее в победном матче за Суперкубок, а без дисквалифицированного Пароло и травмированного Лукаку команда, дважды в течение месяца обыгравшая Ювентус, вполне сможет обойтись.

Дженнаро Гаттузо, перестраивающий свой Наполи с 4-4-2 Анчелотти на 4-3-3 Сарри испытывает куда большие кадровые проблемы, да и ни для кого не секрет, что ошибки в обороне уже стали визитной карточкой вице-чемпиона Италии, а таким "хищникам", как Иммобиле, дай только возможность пополнить свой и без того внушительный голевой счет.

Тоттенхэм — Ливерпуль

Суббота, 11 января, 19:30. Лондон, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Прямая трансляция на телеканале Setanta

Финалистов Лиги чемпионов минувшего сезона в нынешнем первенстве АПЛ разделяют (даже неудобно это произносить) 28 (!) очков — Ливерпуль набрал почти в два раза больше зачетных пунктов, чем Тоттенхэм.

Если же учесть, что "шпоры" лишились из-за травм почти половины основного состава, то Жозе Моуриньо перед дуэлью с Юргеном Клоппом не позавидуешь.

Сможет ли Особенный придумать что-то особенное и если не нанести "красным" первое поражение в чемпионате, то хотя бы стать второй командой после Манчестер Юнайтед, которая отберет у без пяти минут чемпиона очки?

Самые беззаветно преданные болельщики Тоттенхэма и Манчестер Сити, естественно, верят в чудо. Но остальные вряд ли сделали бы ставку на успех хозяев. Остается лишь надеяться, что матч не превратится в "улицу с односторонним движением", и интрига в нем продержится максимально долго.

Ливерпуль не проигрывает Тоттенхэму в пяти последних матчах, но лишь в финале Лиги чемпионов преимущество "красных" составило два мяча (2:0), а в Премьер-лиге были зафиксированы три победы со счетом 2:1 и ничья 2:2.

Интер — Аталанта

Суббота, 11 января, 21:45. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Лучшая защита Серии А против самой убийственной атаки итальянского чемпионата – такова формальная визитная карточка "черно-синей" битвы на Джузеппе Меацца. Однако не все так просто.

Никто не сможет сказать, что пара Лукаку — Мартинес не в состоянии вскрыть любую оборону, особенно если учесть, что монолитной защиту Аталанты никак не назовешь. Но в то же время практически эталонная оборонительная линия команды Антонио Конте лишилась одной из главных составляющих — Шкриниара, и даже сложно представить, как жарко будет Хандановичу, если вспомнить, что в состав "богини" вернулся Сапата, при том, что и без него подопечные Джан Пьеро Гасперини легко разрывали любого соперника.

В последнее время Аталанта практически во всем превосходит "змеев": в минувшем сезоне финишировала выше них в турнирной таблице, в нынешнем прошла в 1/8 Лиги чемпионов, чего Интеру не удалось. Вот только "нерадзурри" миланские в Серии А идут пока на первом месте, а "нерадзурри" бергамские — лишь на пятом.

В последние годы противостояние этих двух соперников проходит с переменным успехом, причем порой они унижают друг друга по полной программе: разгром Интера 1:4 год с небольшим назад или 1:7 для Аталанты без малого три года назад.

Как будет на сей раз — трудно сказать, но хочется надеяться, что при любом исходе во всей красе удастся проявить себя Руслану Малиновскому.

Реал — Атлетико

Воскресенье, 12 января, 20:00. Джидда, Стадион Кинг Абдулла Спортс Сити. Прямая трансляция на MEGOGO

Наверняка большинство незаинтересованных болельщиков ждали от финала Суперкубка Испании проходящего в Саудовской Аравии и впервые состоящего из двух этапов, очередного Класико между Реалом и Барселоной, но их ждет еще одно славное пиренейское дерби — Мадриленьо.

На пути к финалу Реал без особых проблем одолел Валенсию, а вот то, что сотворил Атлетико во втором полуфинале с Барселоной, заслуживает не уважения (хотя его, конечно, тоже), а восхищения.

"Матрасники" открыли счет, затем уступали сопернику, но в итоге вырвали победу в поединке, в котором были отмененные голы, назначенные и не назначенные пенальти, и драки "стенка на стенку".

Остается только надеяться, что подопечным Диего Симеоне хватит физических сил и боевого духа для противостояния с имевшими на день отдыха больше земляками.

Стоит отметить, что в чемпионате Испании в последних семи матчах Реал не проигрывает соседям (2 победы, 5 ничьих), а вот последняя встреча в Суперкубке (правда, УЕФА) закончилась тем, что музей "кольчонерос" пополнился еще одним трофеем. Да и последнее очное противостояние за Суперкубок Испании в 2014 году также завершилось в пользу "рохибланкос".

Как дополнительный аргумент в пользу Атлетико можно еще вспомнить победу со счетом 7:3 в Международном Кубке чемпионов, но, во-первых, этот турнир не является официальным, а, во-вторых, просто побережем чувства поклонников "бланкос".

Рома — Ювентус

Воскресенье, 12 января, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Насколько легко Рома сможет оправиться от неожиданного поражения от Торино, и сохранил ли силы после феерического матча против Кальяри Криштиану Роналду — вот далеко не все интриги центрального матча воскресенья в Италии.

Рома, едва начавшая выходить из кадрового кризиса, вновь столкнулась с реалиями переполненного лазарета, и Паулу Фонсеке придется серьезно поломать голову над тем, чтобы выбрать состав, который сможет если не повторить подвиг своих земляков из Лацио, дважды обыгравших "старую синьору" под конец 2019 года, но хотя бы не проиграть.

Для Маурицио Сарри подобных проблем не существует: ударное трио Роналду — Дибала — Игуаин в идеальной форме, а любого другого исполнителя легко заменит ни в чем ему не уступающий дублер.

В последних пяти домашних матчах Серии А Рома не проигрывает Ювентусу (3 победы, 2 ничьи), но продлить эту приятную тенденцию будет очень непросто.

ПСЖ — Монако

Воскресенье, 12 января, 22:00. Париж, Парк де Пренс. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

ПСЖ и Монако в данный момент разделяют 17 очков в турнирной таблице, и времена, когда парижане не могли справиться с монегасками в шести матчах Лиги 1 подряд (все ничьи), завершились 5 лет назад. В последних девяти встречах во всех турнирах ПСЖ одержал девять побед, причем общий счет выглядит просто неприличным — 34:5.

Впрочем, поклонники Монако надеются на то, что бывший тренер сборной Испании Роберт Морено, возглавивший команду перед Новым годом и одержавший победу в своем дебютном матче — в Кубке Франции против Реймса, сможет начать новую славную страницу в истории клуба.

Также не стоит забывать, что парижанам порой просто становится скучно в Лиге 1, где они по всем статьям превосходят конкурентов, и из-за этого уже умудрились проиграть трижды в чемпионате — не самым сложным соперникам Дижону, Реймсу и Ренну.

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