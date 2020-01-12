Фавориты противостояний

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Реал и Атлетико сразятся за Суперкубок Испании в очном противостоянии.

Реал — Атлетико

12 января, Джедда, Король Абдулла Спортс Сити. Арбитр — Хосе Санчес Мартинес.

Реал подходит к поединку после достаточно уверенной победы над Валенсией. Можно сказать, что победа далась мадридцам довольно просто, несмотря на достаточно серьезные кадровые потери. Зинедин Зидан опять не сможет рассчитывать на свою основную линию нападения, а Атлетико обладает куда более организованной обороной, чем левантийцы.

Команда Диего Симеоне же в полуфинале турнира играла против Барселоны и в сумасшедшем матче добыла путевку в решающий поединок. "Матрасники", однозначно, потратили куда больше сил, чем Реал и, наверное, эмоций в той встрече оставили тоже достаточно. Тем не менее, Атлетико зарекомендовал себя опытным кубковым бойцом и будет претендовать на победу.

Статистика личных встреч данных команд довольно разнообразная. Команды периодически играют 0:0, а бывает выдают что-то из разряда 3:7 или 2:4. Кроме того, проход ставки "обе забьют" тоже не самое частое явление.

Компания Фаворит Спорт отдает предпочтение Реалу, предоставляя на победу подопечных Зинедина Зидана 2,27. На Атлетико, в свою очередь, можно поставить с показателем 3,20, а ничейный результат оценивается в 3,35.