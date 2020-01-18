Испания

Арнау прокомментировал трансфер украинского вратаря.

Спортивный директор Овьедо Франсеск Арнау поделился своим мнением о подписании голкипера Андрея Лунина на правах аренды.

"У нас с Луниным совпали цели: он хотел играть и показывать себя, а мы хотели подписать его. Мне кажется, у нас похожие пути. Мне тоже тяжело пришлось бороться за место в составе Барселоны.

Он хочет быть голкипером топ-класса, и мы можем ему это предложить. Я лишь хочу, чтобы он потом мог сказать, что мы помогли достигнуть ему того, что он хочет. Думаю, он сможет почувствовать себя важным и помочь нам достигнуть своих целей", – приводит слова Арнау официальный сайт клуба.

Лунин присоединился к Овьедо в минувшую среду, подписав соглашение до конца сезона. Украинский голкипер успел дебютировать в составе команды, пропустив два гола в матче с Альмерией.

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