Испания

Сарагоса арендовала защитника Дженоа Джавада Эль-Ямика.

До конца сезона марокканский защитник Дженоа Джавад Эль-Ямик будет выступать за Сарагосу — сообщил официальный сайт испанского клуба.

После того, как 27-летний центральный защитник успешно прошел медицинское обследование, клубы подписали соглашение об аренде с правом выкупа.

Эль-Ямик сыграл 15 матчей (2 гола) за национальную сборную Марокко и выступал за Раджу Касабланку (34, 2), Перуджу (22,1 и Дженоа (7, 0).

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