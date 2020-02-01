Испания

Тренер Барселоны Кике Сетьен поделился впечатлениями от работы с Лионелем Месси.

Кике Сетьен готов на все, чтобы Лионель Месси никогда не захотел покинуть Барселону.

"Я надеюсь что мы все сможем сделать так, чтобы Месси был абсолютно счастлив в Барселоне и не задумывался о том, чтобы покинуть команду, – цитирует тренера Барселоны Sport.es. – У нас с Лионелем сложились отличные отношения, как и со всеми остальными игроками. Все знают, что он настоящий победитель, но стремится не только к своему успеху, а и к успеху команды. Месси знает, насколько он важен для Барселоны, и делает все, что в его силах, для ее побед".

Проиграв Валенсии, Барселона потеряла лидерство в Примере, но постарается наверстать упущенное в матче 22-го тура против Леванте, который состоится в воскресенье, 2 февраля (начало в 22:00 по киевскому времени).

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