Испания

Преемником Луиса Мигеля Рамиса в Альбасете стал Лукас Алькарас.

Новым тренером Альбасете и, следовательно, украинского нападающего Романа Зозули, стал Лукас Алькарас, сменивший уволенного Луиса Мишеля Рамиса — сообщил официальный сайт клуба.

Контракт с Лукасом Алькарасом подписан до конца сезона-2019/20.

53-летний специалист ранее работал с Гранадой, Альмерией, Дос Эрманасом, Рекреативо, Расингом, Хересом, Мурсией, Кордобой, Арисом, Леванте, Эльче, сборной Алжира и Сарагосой.

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