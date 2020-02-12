Испания

Полузащитник Барселоны Рафинья останется в Сельте.

Сельта выкупит арендованного у Барселоны Рафинью за 17 миллионов евро по окончании сезона-2019/20 — сообщает Marca.

Во время летнего трансферного рынка Барселоне придется продать игроков на 124 миллиона евро. Уже согласовано обязательство выкупа Ромой Карлеса Переса за 13 миллионов, так что с учетом 17-ти миллионов за Рафинью, Барселоне остается придумать, на ком заработать еще 94 миллиона.

27-летний Рафинья Алькантара выступал за Барселону (90 матчей во всех турнирах, 12 голов), Барселону В (84, 20), Интер (17, 2) и Сельту (48, 6), а также провел 2 матча за национальную сборную Бразилии (1 гол).

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