Матч 25-го тура чемпионата Испании завершился победой Сельты.
Фото ФК Сельта
22 февраля 2020, 16:01
В битве аутсайдеров Примеры в 25-м туре Сельта оказалась сильнее Леганеса.
Несмотря на то, что уже в середине первого тайма Сельта осталась в меньшинстве, хозяевам удалось одержать победу благодаря голу Яго Аспаса.
Сельта опередила Мальорку, отправив "островитян" в зону вылета, а Леганес пока остался на предпоследнем месте.
Сельта — Леганес 1:0
Гол: Яго Аспас, 62.
Сельта: Рубен Бланко — Уго Майо, Мурильо, Араухо, Оласа — Алькантара, Йокушлу, Брадарич, Денис Суарес (Айду, 78) — Яго Аспас (Мина, 83), Смолов (Бельтран, 65).
Леганес: Сориано — Авазием, Омеруо, Сиовас — Бустинса (Хиль, 67), Рубен Перес, Ресио, Сильва (Ассале, 55) — Эрасо (Родригес, 46), Родригеш — Карильо.
Предупреждения: Суарес, Мурильо — Сильва, Сиовас, Родригес.
Удаление: Брадарич, 21.
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