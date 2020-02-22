Испания

Матч 25-го тура чемпионата Испании завершился победой Сельты.

В битве аутсайдеров Примеры в 25-м туре Сельта оказалась сильнее Леганеса.

Несмотря на то, что уже в середине первого тайма Сельта осталась в меньшинстве, хозяевам удалось одержать победу благодаря голу Яго Аспаса.

Сельта опередила Мальорку, отправив "островитян" в зону вылета, а Леганес пока остался на предпоследнем месте.

Сельта — Леганес 1:0

Гол: Яго Аспас, 62.

Сельта: Рубен Бланко — Уго Майо, Мурильо, Араухо, Оласа — Алькантара, Йокушлу, Брадарич, Денис Суарес (Айду, 78) — Яго Аспас (Мина, 83), Смолов (Бельтран, 65).

Леганес: Сориано — Авазием, Омеруо, Сиовас — Бустинса (Хиль, 67), Рубен Перес, Ресио, Сильва (Ассале, 55) — Эрасо (Родригес, 46), Родригеш — Карильо.

Предупреждения: Суарес, Мурильо — Сильва, Сиовас, Родригес.

Удаление: Брадарич, 21.

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