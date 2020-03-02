Испания

Форвард "сливочных" отличился взятием ворот спустя всего 50 секунд после выхода на замену.

Мариано Диас в моменте с голом Барселоне, Getty Images

Мариано Диас в моменте с голом Барселоне, Getty Images

Мадридский Реал одолел Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги (2:0) и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

Автором второго гола в составе "сливочных" стал нападающий Мариано Диас, который вышел на замену во втором тайме и отличился взятием ворот спустя всего 50 секунд, проведенных на поле.

Таким образом, доминиканский форвард — автор самого быстрого гола XXI века, который забивали в Эль Класико в рамках Ла Лиги после выхода на замену.

Напомним, Винисиус Жуниор побил рекорд Лионеля Месси, став самым молодым игроком, который забивал в Эль Класико в чемпионате Испании.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Барселона.

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