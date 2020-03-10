Испания

Легендарный испанский голкипер прокомментировал расклад сил в Ла Лиге.

Сантьяго Каньисарес считает, что и Реал, и Барселона показывают невыразительную игру, а потому сложно предположить, кто выиграет Ла Лигу.

"Кто будет чемпионом? Это зависит от того, чей матч вы смотрите. Если игру Барселоны, то тогда говоите, что это будет Реал. Если же поединок Реала, то тогда, что это будет Барселона", — приводит слова Каньисареса A Bola.

Отметим, что голкипер четырежды становился чемпионом Испании — дважды в составе Реала и столько же с Bаленсией.

Напомним, что в минувшем туре Ла Лиги Реал уступил Бетису и не смог вернуться на первое место.