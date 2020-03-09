Лига Европы

Матч 1/8 Лиги Европы не состоится из-за решения полиции.

Поединок плей-офф стадии Лиги Европы между Базелем и Айнтрахтом не состоится, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

Полиция Базеля приняла такое решение после консультации с кризисной группой. Директор швейцарского клуба уже сделал заявление по этому поводу.

"Болит футбольное сердце, но мы поддерживаем решение. Речь идет о социальной ответственности. Мы обсудим ситуацию с властями и Айнтрахтом. Европейский футбольный союз уже пообещал найти решение".

Напомним, что Интер снял свою команду с участия в Юношеской лиге УЕФА из-за коронавируса.