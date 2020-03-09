Франция

Очередной футбольный поединок пройдет за закрытыми дверями.

Официальный сайт "ткачей" подтвердил, что матч Лион – Реймс пройдет без зрителей.

Процедура возврата билетов будет подтверждена как можно скорее.

"Руководство клуба благодарит всех болельщиков за понимание ситуации", — гласит заявление на сайте Лиона. Поединок состоится 13 марта в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что матч Страсбур — ПСЖ перенесен на неопределенный срок.

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