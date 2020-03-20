Каталонцы не пойдут на уступки в переговорах по хорватскому полузащитнику.
Иван Ракитич, фото getty images
20 марта 2020, 16:54
Барселона не собирается продавать Ивана Ракитича за сумму, которая будет меньше 18 миллионов евро, сообщает Diario Sport.
Хорватский полузащитник находится на радарах Севильи, которая считается фаворитом, а также Ювентуса и Атлетико.
В этом сезоне Иван Ракитич провел 31 поединок в футболке Барселоны, отметившись четырьмя результативными передачами.
Напомним, что в то же время, "сине-гранатовые" надеются приобрести Лаутаро Мартинеса по сниженной цене.