Испания

Каталонцы не пойдут на уступки в переговорах по хорватскому полузащитнику.

Барселона не собирается продавать Ивана Ракитича за сумму, которая будет меньше 18 миллионов евро, сообщает Diario Sport.

Хорватский полузащитник находится на радарах Севильи, которая считается фаворитом, а также Ювентуса и Атлетико.

В этом сезоне Иван Ракитич провел 31 поединок в футболке Барселоны, отметившись четырьмя результативными передачами.

Напомним, что в то же время, "сине-гранатовые" надеются приобрести Лаутаро Мартинеса по сниженной цене.