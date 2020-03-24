Испания

"Матрасники" планируют усилить атакующую линию своей команды.

Нападающий Вулверхэмптона Диогу Жота следующим летом может отправиться покорять испанскую Примеру.

Как сообщает Marca, Атлетико рассматривает вариант с возвращением 23-летнего португальца в свою команду.

Дело в том, что Жота в период с 2016 по 2018 был на контракте у "матрасников", однако за мадридский клуб он не провел ни одного официального матча.

Стоит отметить, что Атлетико придется встретится с сильной конкуренцией в вопросе подписания Жоты, поскольку в его услугах также заинтересованы Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Если верить информации СМИ, "красные дьяволы" готовы заплатить за вингера 50 миллионов фунтов.

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