Испания

За полузащитника Наполи Фабиана Руиса ведут борьбу Реал и Барселона.

Реал не теряет надежды заполучить летом Фабиана Руиса и готовит для Наполи новое предложение по испанцу – сообщает Football Italia со ссылкой на AS и Mundo Deportivo.

Первое предложение Реала не устроило Наполи, и, учитывая интерес к полузащитнику со стороны Барселоны, мадридский клуб решил проявить настойчивость.

Кроме испанских грандов, интерес в 24-летнему футболисту проявляют Бавария и Манчестер Сити.

Полузащитник национальной сборной Испании (6 матчей, 1 гол) выступал за Бетис (60 матчей во всех турнирах, 3 гола), Эльче (аренда, 18, 1) и Наполи (72, 10).

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