Испания

"Сине-гранатовых", как и других футбольных клубов, не обошел финансовый кризис.

Независимо от того, возобновится ли сезон в испанской Ла Лиге, Барселона в любом случае понесет серьезные финансовые потери. Об этом сообщает Marca.

Одним из главных доходов каталонского клуба, помимо продажи прав на телетрансляции, является прибыль в день матчей. Так как соревнования приостановлены из-за коронавируса, Барселона теряет 3,3 миллиона евро за каждый несыгранный домашний поединок.

Таким образом, общие убытки "сине-гранатовых" в текущем сезоне по данному показателю могут составить от 20 до 25 миллионов евро. Если правительство Испании запретит проводить матчи со зрителями до ноября, то из-за этого убытки Барселоны могут увеличиться до 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Барселона отказалась от возвращения Неймара предстоящим летом из-за финансового кризиса.

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