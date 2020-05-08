Испания

Нападающий Барселоны Луис Суарес полностью восстановился после операции.

Луис Суарес, перенесший зимой операцию на колене, начал тренироваться вместе с Барселоной, возобновившей занятия в пятницу, 8 мая — сообщил нападающий в своем Твиттере.

В последний раз уругвайский форвард выходил на поле 9 января в матче против Атлетико. Ожидалось, что процесс восстановления продлится до конца апреля.

Ранее сообщалось, что Барселона рассматривает предложения по поводу трансфера Суареса в МЛС.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.