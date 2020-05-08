Испания 08 мая 2020, 14:24 Луис Суарес приступил к тренировкам Нападающий Барселоны Луис Суарес полностью восстановился после операции. Фото из Твиттера Луиса Суареса 08 мая 2020, 14:24 Луис Суарес, перенесший зимой операцию на колене, начал тренироваться вместе с Барселоной, возобновившей занятия в пятницу, 8 мая — сообщил нападающий в своем Твиттере. В последний раз уругвайский форвард выходил на поле 9 января в матче против Атлетико. Ожидалось, что процесс восстановления продлится до конца апреля. Ранее сообщалось, что Барселона рассматривает предложения по поводу трансфера Суареса в МЛС. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Луис Суарес Команды Барселона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте