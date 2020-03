31 января 2011 года выдалось богатым на события для Ливерпуля. Любимчик Энфилда Фернандо Торрес в одночасье превратился в изгоя, решившись на переход в Челси после трех с половиной лет в клубе. Потеря ведущего форварда в последний день трансферного окна – событие не самое приятное, но Ливерпуль сделал все возможное, чтобы минимизировать ущерб. Испанец ушел в Челси за 58,5 млн евро, а "красные" потратили 67,5 млн, чтобы его заменить.

Большая часть – 41 млн евро – отправилась в Ньюкасл за, пожалуй, главную надежду английского футбола на тот момент – Энди Кэрролла. 22-летний форвард в первой части сезона стал настоящей сенсацией Премьер-лиги, отметившись 11 голами в 19 матчах. Как спустя годы признается Энди, он совсем не хотел перебираться в Ливерпуль, надеясь провалить медосмотр. Кто ж тогда это знал?.. От британца ожидали продолжения геройств уже в форме Ливерпуля, и у него было все для того, чтобы стать культовым героем на Энфилде.

Куда больше сомнений было по поводу перехода малоизвестного Луиса Суареса, даже несмотря на его хороший бэкграунд в Нидерландах. Там уругваец, выступая вместе с Евгением Левченко в Гронингене, забил 10 мячей в Эредивизи в сезоне-2005/06 и заслужил переход в Аякс. За три с половиной года в Амстердаме Луис успел наколотить 111 голов в 158 матчах. Показатель солидный, но был еще свеж в памяти пример Афонсо Алвеса. Разрывавший Эредивизи в составе Херенвена форвард перебрался в Мидлсбро за 20 млн евро в статусе игрока сборной Бразилии, однако в Англии разочаровал (13 голов в 57 матчах) и бесславно уехал в Катар.

Не добавляла оптимизма и уже тогда не лучшая репутация Луиса Суареса – постоянные желтые карточки, конфликт с одноклубником Альбертом Луке из-за права пробить штрафной, укус Оттмана Баккала из ПСВ… Подкупало разве что стремление уругвайца выигрывать трофеи, а не получать огромные деньги где-нибудь в Восточной Европе. "Я отказываюсь от предложений таких клубов, как Зенит и Шахтер. Хочу выигрывать трофеи, а не мешки денег", – говорил в свое время Луис.

Через несколько дней после переезда в Англию Луис Суарес вышел на замену в матче против Сток Сити. 16 минут – и Эль Пистолеро забивает дебютный гол за клуб, элегантно обведя Асмира Беговича. Несмотря на многообещающее начало, до конца чемпионата Луис прибавил лишь три гола в Премьер-лиге.

Летом Суарес помог сборной Уругвая выиграть Копа Америка в рекордный 15-й раз. Форвард отличился четырьмя голами, один из которых – в финале против Парагвая (3:0), и был признан лучшим игроком турнира.

А 15 октября 2011-го имя Луиса Суареса прогремело на весь мир. И это было связано отнюдь не с футбольными талантами Луисито. Защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра после ничьей 1:1 рассказал журналистам, что Суарес оскорбил его на почве расизма, произнеся то самое слово на букву "Н" как минимум десять раз. Подобные обвинения – дело очень серьезное в Англии, за которое грозит долгая дисквалификация. Ливерпуль встал на защиту своего игрока. Луис пытался доказать, что не имел в виду ничего обидного и не хотел никого оскорбить, но в конечном итоге получил дисквалификацию на восемь матчей.

"Красные" не отступились от своего форварда даже после того, как его признали виновным: перед матчем против Уигана команда вышла на тренировку в футболках с изображением Луиса. Вскоре после завершения дисквалификации Суаресу снова предстояло сыграть с Манчестер Юнайтед. Все вылилось в скандал с рукопожатиями – уругваец не пожал руку Эвра, хотя есть мнение, что виновником был именно француз, убравший свою руку перед этим.

После игры Патрис принялся праздновать победу прямо перед Луисом, но тот уже просто безразлично ушел в подтрибунку – в отличие от других футболистов, устроивших небольшую потасовку.

