Особистості Ліверпуля

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, продолжает цикл, посвященный истории "красных".

31 января 2011 года выдалось богатым на события для Ливерпуля. Любимчик Энфилда Фернандо Торрес в одночасье превратился в изгоя, решившись на переход в Челси после трех с половиной лет в клубе. Потеря ведущего форварда в последний день трансферного окна – событие не самое приятное, но Ливерпуль сделал все возможное, чтобы минимизировать ущерб. Испанец ушел в Челси за 58,5 млн евро, а "красные" потратили 67,5 млн, чтобы его заменить.

Большая часть – 41 млн евро – отправилась в Ньюкасл за, пожалуй, главную надежду английского футбола на тот момент – Энди Кэрролла. 22-летний форвард в первой части сезона стал настоящей сенсацией Премьер-лиги, отметившись 11 голами в 19 матчах. Как спустя годы признается Энди, он совсем не хотел перебираться в Ливерпуль, надеясь провалить медосмотр. Кто ж тогда это знал?.. От британца ожидали продолжения геройств уже в форме Ливерпуля, и у него было все для того, чтобы стать культовым героем на Энфилде.

Куда больше сомнений было по поводу перехода малоизвестного Луиса Суареса, даже несмотря на его хороший бэкграунд в Нидерландах. Там уругваец, выступая вместе с Евгением Левченко в Гронингене, забил 10 мячей в Эредивизи в сезоне-2005/06 и заслужил переход в Аякс. За три с половиной года в Амстердаме Луис успел наколотить 111 голов в 158 матчах. Показатель солидный, но был еще свеж в памяти пример Афонсо Алвеса. Разрывавший Эредивизи в составе Херенвена форвард перебрался в Мидлсбро за 20 млн евро в статусе игрока сборной Бразилии, однако в Англии разочаровал (13 голов в 57 матчах) и бесславно уехал в Катар.

Не добавляла оптимизма и уже тогда не лучшая репутация Луиса Суареса – постоянные желтые карточки, конфликт с одноклубником Альбертом Луке из-за права пробить штрафной, укус Оттмана Баккала из ПСВ… Подкупало разве что стремление уругвайца выигрывать трофеи, а не получать огромные деньги где-нибудь в Восточной Европе. "Я отказываюсь от предложений таких клубов, как Зенит и Шахтер. Хочу выигрывать трофеи, а не мешки денег", – говорил в свое время Луис.

Через несколько дней после переезда в Англию Луис Суарес вышел на замену в матче против Сток Сити. 16 минут – и Эль Пистолеро забивает дебютный гол за клуб, элегантно обведя Асмира Беговича. Несмотря на многообещающее начало, до конца чемпионата Луис прибавил лишь три гола в Премьер-лиге.

Летом Суарес помог сборной Уругвая выиграть Копа Америка в рекордный 15-й раз. Форвард отличился четырьмя голами, один из которых – в финале против Парагвая (3:0), и был признан лучшим игроком турнира.

А 15 октября 2011-го имя Луиса Суареса прогремело на весь мир. И это было связано отнюдь не с футбольными талантами Луисито. Защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра после ничьей 1:1 рассказал журналистам, что Суарес оскорбил его на почве расизма, произнеся то самое слово на букву "Н" как минимум десять раз. Подобные обвинения – дело очень серьезное в Англии, за которое грозит долгая дисквалификация. Ливерпуль встал на защиту своего игрока. Луис пытался доказать, что не имел в виду ничего обидного и не хотел никого оскорбить, но в конечном итоге получил дисквалификацию на восемь матчей.

"Красные" не отступились от своего форварда даже после того, как его признали виновным: перед матчем против Уигана команда вышла на тренировку в футболках с изображением Луиса. Вскоре после завершения дисквалификации Суаресу снова предстояло сыграть с Манчестер Юнайтед. Все вылилось в скандал с рукопожатиями – уругваец не пожал руку Эвра, хотя есть мнение, что виновником был именно француз, убравший свою руку перед этим.

После игры Патрис принялся праздновать победу прямо перед Луисом, но тот уже просто безразлично ушел в подтрибунку – в отличие от других футболистов, устроивших небольшую потасовку.

Remember when Evra celebrated in front of Suarez at Old Trafford.



How good was the Premier League a few years ago! pic.twitter.com/f7lc9yPuWQ — DAB Over 1.5 Goals (@1point5goals) January 11, 2019

В футбольном плане все было посредственно: 11 голов в 31 матче Премьер-лиги, из которых три – в матче против Норвича. В том же сезоне Суарес выиграл свой единственный трофей с Ливерпулем – Кубок Лиги. Он отметился тремя голами в том розыгрыше турнира, но в финале за 120 минут игры не забил. Послематчевые пенальти били другие люди – 2:2 (3:2) в пользу "красных".

Летом 2012 года Кенни Далглиш был уволен, и Ливерпуль возглавил 39-летний Брендан Роджерс, хорошо зарекомендовавший себя по работе в Суонси. Пришло время увидеть настоящего Суареса.

Прекрасный гол со штрафного Ман Сити (вспомните, как он спорил из-за стандартов в Аяксе с Луке), очередной хет-трик в ворота Норвича – Суарес начал забивать много и со вкусом. К марту он наколотил более 20 голов, что в Ливерпуле ранее удавалось только Робби Фаулеру и Фернандо Торресу. Луис был номинирован на звание лучшего игрока сезона в Премьер-лиге (которое в итоге досталось Гарету Бэйлу из Тоттенхэма), и… не обошлось без очередного скандала.

Уругваец в самом буквальном смысле "показал зубы" в матче против Челси. Помните, что Суарес делал в Аяксе с Оттманом Баккалом? Во время борьбы в штрафной Луис не нашел ничего лучше, чем проверить зубами на прочность плечо Бранислава Ивановича. Арбитр пропустил момент, поэтому Луис доиграл встречу до конца и забил спасительный гол на 97 минуте (2:2), а уже после получил десятиматчевую дисквалификацию за укус.

За все время в Ливерпуле Луис не пропустил ни одной встречи из-за травм, зато пропустил 19 из-за трех дисквалификаций.

Та игра вполне могла стать последней для Суареса в Ливерпуле. Уругваец, который был обязан пропустить шесть стартовых матчей следующего сезона, порывался покинуть клуб, занявший лишь седьмое место в АПЛ. 30 голов в 44 играх были достаточным аргументом, чтобы привлечь внимание сильнейших клубов Европы.

Луис не стеснялся заигрывать с мадридским Реалом, а затем был не против перейти даже в выступающий в Лиге чемпионов Арсенал. До сих пор все помнят историю о том, как "канониры" предложили за него 40 миллионов и один фунт. Владелец Ливерпуля Джон Генри лишь иронично спросил: "Как вы думаете, что они курят там на Эмирейтс?". Позиция клуба была четкой: Суарес не продается.

В конечном итоге главную роль сыграли отношения со Стивеном Джеррардом. "Останься на один сезон, а затем сможешь уйти в Реал, Барселону, Баварию – куда захочешь", – это краткий пересказ разговора Стиви Джи с уругвайцем. И Луис остался, чтобы помочь "красным" провести до недавних пор лучший сезон в Премьер-лиге в XXI веке.

Суарес вернулся на поле в матче Кубка Лиги против Манчестер Юнайтед, но уберечь "красных" от вылета не сумел – 0:1. Куда радостнее получилось возвращение в Премьер-лигу – два гола Сандерленду (3:1), гол в первом домашнем матче в ворота Кристал Пэлас (3:1). До конца сезона Эль Пистолеро стабильно будет расстреливать ворота соперников, и за три тура до завершения кампании на Энфилде мечтали о первом с 1990 года чемпионстве.

Ливерпуль лидировал с трехочковым преимуществом перед Манчестер Сити, и оставалось сделать лишь три шага в матчах против Челси, Кристал Пэлас и Ньюкасл. Самым серьезным испытанием были "синие", которые шли третьими с пятиочковым отставанием. Падение Стивена Джеррарда в центре поля забыть невозможно до сих пор – после этого Демба Ба открыл счет в матче. А уже на последней минуте второго тайма Виллиан после паса Фернандо Торреса снял вопросы о победителе – 2:0. Манчестер Сити победил Кристал Пэлас и вышел на первое место благодаря лучшей на 12 голов разнице мячей. Ливерпулю оставалось побеждать в оставшихся матчах и надеяться на осечку "горожан".

К 55-й минуте "красные" обыгрывали Пэлас 3:0. Но вы же помните о преимуществе Сити в разнице мячей? Ливерпуль пошел забивать еще, и был жестоко наказан. 3:3, и чемпионство стало возможным лишь при победе над Ньюкаслом и поражении "горожан" от Вест Хэма. Ливерпуль свой матч выиграл, но чуда не произошло – выиграл и Сити. "Красные" остались вторыми. Суаресу пришлось лишь утешать себя наградами лучшему игроку Премьер-лиги и по версии футболистов, и по версии журналистов.

Летом 2014-го у Ливерпуля практически не оставалось надежд удержать Луиса Суареса. Он отправился на чемпионат мира еще в качестве игрока "красных" и там вляпался в очередной скандал, укусив итальянца Джорджо Кьеллини. ФИФА наказала уругвайского рецидивиста по всей строгости, отстранив от любой футбольной деятельности на четыре месяца.

Однако это не помешало трансферу. 3,5-летний цикл очередного великого форварда "красных" подошел к концу. Тем летом Луис Суарес ушел в Барселону, оставив после себя не только прекрасные футбольные воспоминания в виде 82 голов в 132 матчах и неожиданной борьбы за чемпионство, но и 82 млн евро в клубной казне.