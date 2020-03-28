Испания

Уругваец решил остаться в Барселоне, а не улетать в Уругвай.

Нападающий каталонской Барселоны и сборной Уругвая Луис Суарес выступил с заявлением касательно распространения пандемии коронавируса в Европе. Звездный форвард признался, что решил не возвращаться на родину, чтобы обезопасить уругвайцев от риска заражения COVID-19.

"Сейчас люди хотят спокойно выйти из дома, а не смотреть футбол. Я абсолютно не задумывался о возвращении в Уругвай, потому что лучший способ позаботиться о здоровье моих соотечественников – оставаться в своем доме в Барселоне".

"Я думаю о своих детях, о том, чтобы оставаться с ними дома во избежание контакта с людьми и заражения. Правительство и эксперты всем рекомендуют оставаться дома. Люди в любом случае должны прислушиваться к этим указаниям", — приводит слова Суареса AS.

Напомним, ранее в связи с распространение коронавируса в Европе к футбольной общественности обратился президент УАФ Андрей Павелко и главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо.

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