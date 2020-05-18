Испания 18 мая 2020, 21:16 Барселона приступила к групповым тренировкам В понедельник, 18 мая, Барселона провела занятие в малых группах. Фото ФК Барселона 18 мая 2020, 21:16 Барселона начала готовиться к возобновлению сезона в условиях, приближенных к нормальным — сообщил официальный сайт лидера чемпионата Испании. На поле имени Тито Виллановы в спортивном центре имени Жоана Гампера команда тренировалась двумя группами по 10 человек. 💿 The Very Best Of @kingarturo23 In Training, Vol. 2️⃣ pic.twitter.com/LbPe7jnfe2 — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 18, 2020 Ранее сообщалось, что все игроки Барселоны успешно прошли повторный тест на коронавирус. Также в понедельник, 18 мая, начал групповые тренировки Атлетико. Команды Барселона Источники ФК Барселона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте