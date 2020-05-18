Испания

В понедельник, 18 мая, Барселона провела занятие в малых группах.

Барселона начала готовиться к возобновлению сезона в условиях, приближенных к нормальным — сообщил официальный сайт лидера чемпионата Испании.

На поле имени Тито Виллановы в спортивном центре имени Жоана Гампера команда тренировалась двумя группами по 10 человек.

Ранее сообщалось, что все игроки Барселоны успешно прошли повторный тест на коронавирус.

Также в понедельник, 18 мая, начал групповые тренировки Атлетико.