Испания

"Сливочные" не воспользовались возможностью подписать поляка.

Реал Мадрид был заинтересован в приобретении нападающего Роберта Левандовски, но упустил такую возможность в 2013 году.

После того, как Левандовски вместе с Боруссией Дортмунд выбил Реал из Лиги чемпионов, руководство испанского клуба рассматривало возможность подписания форварда. Как сообщает AS, "сливочные" имели возможность заплатить 20 мн евро, чтобы подписать предварительный контракт с поляком и заполучить его летом 2014-го свободным агентом, но они не захотели использовать эту опцию.

Левандовски в 2014-м перешел в Баварию, где и выступает по сей день. В текущем сезоне 31-летний игрок провел 35 поединков в футболке "красных", забив 41 гол и совершив 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что Левандовски повторил достижение легенды Баварии Герда Мюллера.