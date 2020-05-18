Испания

Мадридский клуб решил таким образом почтить память своих бывших футболистов.

В сезоне-2020/21 номера всех бывших игроков Атлетико, умерших во время пандемии коронавируса, будут изъяты из ротации — сообщил официальный сайт клуба.

За время пандемии из жизни ушли 32 бывших игрока и тренера Атлетико, в том числе легендарный наставник Радомир Антич (тренировал в 1995-2000 годах), полузащитник Хоакин Пейро (играл с 1954-го по 1962 годы, 166 матчей, 95 голов), защитник Хосе Луис Капон (1970-1980, 200, 6)...

По окончании сезона-2020/21 специальная комиссия, ведающая Залом славы Атлетико, решит, чьи номера будут навечно изъяты из обращения, а чьи вновь вернутся в ротацию