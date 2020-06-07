Бывший вингер Эспаньола Франсиско Хоакин Перес Руфете будет осуществлять контроль над всеми спортивными командами клуба.
Франсиско Хоакин Перес Руфете, фото ФК Эспаньол
07 июня 2020, 20:04
Совет директоров Эспаньола принял решение назначить директора первой мужской команды Франсиско Хоакина Переса Руфете спортивным директором клуба — сообщил официальный сайт "попугайчиков".
43-летний Руфете отвечал за главную мужскую команду Эспаньола с 2018 года, а теперь возьмет под свою ответственность все команды клуба, мужские и женские, от аматоров до профессионалов.
За свою карьеру игрока двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА выступал за Барселону, Толедо, Мальорку, Малагу, Валенсию, Эспаньол, Эрчулес и провел 3 матча за национальную сборную Испании.