Испания

Бывший вингер Эспаньола Франсиско Хоакин Перес Руфете будет осуществлять контроль над всеми спортивными командами клуба.

Совет директоров Эспаньола принял решение назначить директора первой мужской команды Франсиско Хоакина Переса Руфете спортивным директором клуба — сообщил официальный сайт "попугайчиков".

43-летний Руфете отвечал за главную мужскую команду Эспаньола с 2018 года, а теперь возьмет под свою ответственность все команды клуба, мужские и женские, от аматоров до профессионалов.

За свою карьеру игрока двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА выступал за Барселону, Толедо, Мальорку, Малагу, Валенсию, Эспаньол, Эрчулес и провел 3 матча за национальную сборную Испании.