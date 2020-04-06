Испания

Также инфицировано два тренера.

Главный тренер Эспаньола Абелардо Фернандес поведал о ситуации с коронавирусом в его команде.

"Сейчас в первой команде обнаружено 10 случаев – среди них 8 футболистов и 2 тренера. Я нахожусь на самоизоляции и раз в неделю провожу совещание с командой. Давно не видел своих родителей и бабушку, которой 89 лет, поскольку боюсь заразить их. Конечно, наша команда хочет вернуться на поле и снова проводить матчи".

"Сейчас футбол – это то, о чем стоит думать в последнюю очередь, ведь ситуация очень сложная. Надеюсь, чемпионат возобновится только тогда, когда здоровью футболистов ничего не будет угрожать", — цитирует Абелардо Diario Sport.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб сократил зарплату игрокам на 70%.

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