Испания

Эден Азар не попал в заявку Реала на матч 33-го тура чемпионата Испании.

Атакующий полузащитник Реала Эден Азар не попал в список 24-х игроков, на которых рассчитывает Зинедин Зидан в матче 33-го тура первенства Ла Лиги против Хетафе.

На предматчевой пресс-конференции тренер Реала объяснил это тем, что на бельгийца выпадает слишком большая нагрузка, что, в сочетании с немалым количеством фолов, совершаемом на Эдене, подвергает риску здоровье футболиста, лишь недавно восстановившегося после травмы, поэтому ему предоставлен отдых — сообщает Marca.

В нынешнем сезоне Азар провел в составе Реала 19 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч.

Матч Реал — Хетафе состоится в четверг, 2 июля, в 23:00 по киевскому времени.