Испания

"Сливочные" проведут следующий сезон со специальным логотипом на футболках.

Реал Мадрид будет выступать с чемпионскими нашивками на футболках в следующем сезоне Примеры, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

"Сливочные" выиграли чемпионский титул в прошлом сезоне и впервые в истории смогут носить специальный логотип на правом рукаве в матчах испанского первенства.

Ла Лига внедрила использование чемпионских нашивок в 2018 году. Последние два сезона с нашивками выступала Барселона, которая дважды кряду выигрывала титул.

Мадридский Реал стартует в новом сезоне Примеры выездным матчем с Реал Сосьедадом, который запланирован на 20 сентября.

Ранее Реал подтвердил, что голкипер Андрей Лунин будет готовиться к сезону с командой.