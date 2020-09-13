Испания

Матч первого тура чемпионата Испании завершился победой гостей.

В первом туре Примеры Кадис принимал Осасуну и не смог одолеть более искушенного соперника.

Судьбу матча решили голы Адриана на 10-й минуте и Рубена Гарсии за 10 минут с небольшим до финального свистка.

Кадис — Осасуна 0:2

Голы: Адриан, 10, Рубен Гарсия, 79.

Кадис: Хиль — Карселен, Лопес (Йонссон, 64), Чала, Эспино — Гонсалес, Хосе Мари (Алекс, 64) — Сальви (Алехо, 77), Бодигер (Мальбашич, 46), Помбо — Негредо (Лосано, 78).

Осасуна: Эррера — Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Крус — Торрес, Монкайола, Ойер, Иньиго Перес (Торро, 71) — Рубен Гарсия (Барха, 85), Адриан (Кардона, 75).

Предупреждения: Мальбашич, Алехо — Крус, Давид Гарсия.